Seisukoht | Turvaline koroonakardin abordikeelu ees Geidi Raud, vanemtoimetaja , täna, 16:45

Poolas käivad protestid põhiseaduskohtu otsuse vastu, mille järgi ei ole naisel õigus isegi siis aborti teha, kui loode on väärarenenud. Selle kõrval, et poliitiku pikk ja kõver nina on pugenud kodanike sängi ja veel hullem, otsapidi naiste emakasse, on veel kohutavam, et poliitik käsib seda veel ka vaikides kannatada.