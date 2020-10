Seisukoht | Kuldkiharake ERR 

Samas kaebab erameedia ERRi peale Euroopa Komisjoni, sest riigi rahaga ülal peetavad veebiplatvormid on ebaterve konkurents siinsel meediaturul. Isegi Netflix pidavat osa inimeste arvamuse järgi Jupiteri ees värisema. Proovi sa siis ERRina leida käimiseks õiget teed, et jumala eest ei talluks kellegi varvastel ja samas ei lõpetaks ka nii, et sein on ees.

Muret tekitab aga see, kui siseminister Mart Helme ütleb, et tema ei ole kunagi aru saanud, miks on Eesti riigil vaja rohkem kui ühte tele- ja raadiokanalit. Praegu on esimesi kolm, teisi viis, aga minimaalselt tohiks olla kaks. Võimuladvik ei tohi unustada, et Eestis on enam kui viiendik rahvast venekeelne ja seda inimmassi ei tohi võitluseta jätta idanaabri infovälja. See on julgeolekuküsimus, mille lahendamist ei saa jätta erameedia õlule.