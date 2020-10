Juhtkiri | EKRE ja Isamaa töövõit sooneutraalse abielu seadustamisel 

„Seisame traditsiooniliste pereväärtuste eest, tühistame kooseluseaduse ega luba samasoolistele paaridele laste adopteerimist,“ lubas EKRE enne valimisi.

„Isamaa toetab kooseluseaduse tühistamist,“ lubas omakorda Isamaa.

Tänasega on see töö tehtud ja kuigi koalitsioonilepingus oli kirjas, et koalitsioonierakondadel pole kooseluseaduse tühistamise ega rakendamise asjus ühist seisukohta, on selge, et kooseluseaduse rakendusaktid ei jõua tõenäoliselt enam kunagi riigikokku.

Tõsi, väidetavalt soovis Reformierakond sellel nädalal seda korra veel proovida ja viis aastat tolmu kogunud kaustalt hallituskihi maha lükata, kuid nemadki said lõpuks aru, et on selle käiguga juba ammu liiga hiljaks jäänud. Kuid eriti hiljaks olid nad sellega jäänud sellel nädalal.

EKRE ja Isamaa ühine kooseluseaduse materdamine ja vähemuste probleemide pisendamine on avanud Eestis lõpuks diskussiooni samasooliste abieluks – sellesama diskussiooni ja arutelu, mis kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmisega oleks lükkunud veel aastate ja tõenäoliselt isegi kümnete aastate taha, sest Eestis polnuks erakonda, kes julgenuks abieluteemat tõstatada või saanuks sellist erakonda pisendada, sest seaduslik kooseluvorm olnuks juba olemas.

Nüüd, kus kooseluseadust ei rakendatud, on erakonnad – rohelised ja Eesti 200 –, kes seda teemat ei karda, esile kerkinud ja seda juba enam kui 33 000 poolthääle toel, mis on Rahvaalgatus.ee lehel digitaalse allkirjaga kinnitatud. Neid toetusallkirju on peaaegu sama palju, kui rohelised ja Eesti 200 said kokku hääli 2019. aasta riigikogu valimistel (34 675), ja sellega ollakse poolel teel Isamaa häältesaagini (64 219).

On täiesti selge, et sisulist abielureferendumit ei tule – kui tulekski, ei julgeks peaminister Jüri Ratas, EKRE liider Martin Helme ja Isamaa juht Helir-Valdor Seeder seda küsimust siduda valitsuse usaldusküsimusega, sest oht kaotada on juba selgelt liiga suur. Argpükslus on argpükslus ja nii üritatakse enda nahka päästa mingi haleda aseainega. Eks näis, mis selle tulemuseks saab.