Meediauurija: ERRil on usaldusväärsus, mida EKRE kanalitel pole 

See, et meedias saavad ühed ühiskonna liikmed rohkem sõna kui teised, on Kõutsi sõnul igati mõistetav ja õigustatud. "Kui kogukonnas tegutseb aktivist, kes korraldab kogukonna liikmetele ühisüritusi, siis rohkem on rääkida sellest aktivistist kui kogukonna mitteaktiivsetest inimestest," selgitas Kõuts, kuidas päriselu on igas mõttes tasakaalust väljas ja seetõttu on ka paratamatu, et meedia kajastab ühiskonnaliikmeid erineval määral ja viisil. "Ajakirjanduse ülesanne ongi anda võimalikult tegelikkuselähedane pilt tõsielus toimuvatest sündmustest. See tähendab, et kajastada neid, kes tegelikkuses teevad rohkem ja mitte tuua sinna kunstlikult kõrvale ka kõiki neid teisi, kes midagi ei tee ja millestki ei huvitu."