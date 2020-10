Poola valitseva partei juht: abordiseaduse taustal puhkenud protestide eesmärk on riik hävitada 

Eelmisel neljapäeval otsustas Poola põhiseaduskohus, et tõsiste sünnidefektide puhul tehtavad abordid on põhiseadusega vastuolus ja seeläbi keelatud. Sellised raseduse katkestamised moodustavad riigis ametlikest abortidest lausa 98%. Selle otsuse üheks peaarhitektiks peetakse Poola asepeaminister Jaroslaw Kaczynskit. Tema näol on aga tegu mehega, kes juhib valitsevat Õigus ja Õiglus erakonda, olles seeläbi riigi de facto liider ehk tegelik valitseja.