ÕL GALERII JA VIDEO | KOLM AASTAT KODU OOTEL: venna kaotanud pelglik kass Silver elab aastaid varjupaigas 

GALERII JA VIDEO | KOLM AASTAT KODU OOTEL: venna kaotanud pelglik kass Silver elab aastaid varjupaigas täna, 13:16

GALERII

Kass Silver on Läänemaa loomade varjupaigas kodu oodanud tavatult kaua. Tegemist pole haige ega agressiivse kiisuga – suurt kasvu, uhkete smaragdsilmade ja läikiva musta-valgekirju kasukaga kõuts on lihtsalt arglik. Omaks on ta võtnud ainult varjupaiga töötajad, ent neilgi ei luba ta ennast sülle võtta. Silver ei olnud kohe pelglik – omaette hakkas ta hoidma siis, kui vend Sander kodu leidis ning varjupaigast ära viidi.