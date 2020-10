Mart Soidro | 40 aastat „40 kirjast” 

Kujutagem ette, et Herbert Wellsi ajamasin on siiski olemas ja liigume ajas 40 aastat tagasi. On teisipäev, 4. november 1980 ja kell on kaheksa hommikul. Botaanikaaia toonane sektorijuhataja Andres Tarand väljub mõõdetud sammul oma Harju tänava majast ja pöörab Vana-Posti tänavale. Kui ta jõuab juuste lehvides Karjavärava platsile, – kus nüüd seisab Tauno Kangro pronksskulptuur „Õnnelik korstnapühkija” –, võtab ta ettevaatlikult taskust välja kaks ümbrikku – ajalehtedele „Rahva Hääl” ja „Sovetskaja Estonija”. Tollase peapostkontori (Suur-Karja 20) ees, vaatab tulevane peaminister vargsi paremale ja vasakule ja laseb 28. oktoobril dateeritud läkitused kell 8.15 parempoolsesse postkasti. Kolmas ümbrik, ajalehele „Pravda” adresseeritud kiri, läks juba eelmisel õhtul kell kuus Arvo Valtoniga Moskva poole teele. Umbes nii kujutab seda ajaloolist hetke ette sel ajal 16-aastane poisike.