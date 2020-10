ÕL VIDEO JA GALERII | „TORDIVALITSUS!“ Protestijad saatsid Jüri Ratasele sada torti

Need polnud toodud aga siirast sõbralikkusest, vaid need tõid valitsusvastased protestijad reaktsioonina Ratase eelmise nädala käigule, mil pärast EKRE tekitatud valitsuskriisi saatis peaminister lahenduse saabumisel rahandusminister Martin Helmele tordi .

"Hea Jüri Ratas! Tort raske töönädala eest võib olla tunnustus. Aga kui see töö on paljudele haiget teinud, kas see siis oli ikka õigel kohal? Olgu need tordid selle üle järelemõtlemiseks," märgiti magusa kingituse kaaskirjas, milles lisati veel: "Tordid on ostetud kogutud annetustest Eesti inimestelt. Ettevõtmine ei ole seotud ühegi erakondliku liikumisega."