GALERII | „TORDIVALITSUS!“ Protestijad saatsid Jüri Ratasele sada torti 

Need polnud toodud aga siirast tahtest, vaid need tõi valitsusvastased protestijad reaktsioonina Ratase eelmise nädala käigule, mil pärast EKRE tekitatud valitsuskriisi saatis peaminister lahenduse saabumisel rahandusminister Martin Helmele tordi .

Superministeeriumi ette tulnud valitsusvastased väljendasid oma meelsust siltidega nagu näiteks ""Päris elu pole tordilakkumine", "Tordivalitsus. Las nad söövad torti!", "Tere tulemast eesti vorstiriiki" ja "Hea Jüri ratas! Kaua me torti sööme?".

Peaminister ise torte ja silte ei näinud ja manitses toiduga mitte mängima. "Loodan, et kõik ajakirjanikud panevad oma kaamerad püsti kui tulete sealt tordimiitingult. Eks me käitu kõik oma lastetoa järgi. Ma ei ole nii vana ja nii raskeid aegu näinud, aga toiduga ei mängita. Toidu raiskamine teeb meele kurvaks. Teisalt on viisakas käitumine alati teretulnud ja meil oli raske nädal. Ma tõesti saatsin osadele kolleegidele tordi, aga niimoodi seda toitu alavääristada ei ole küll mõistlik," ütles Ratas.