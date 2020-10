VIIS PÄEVA PRESIDENDIVALIMISTENI: Biden kindlalt liider. Kas Trump pakub samasuguse üllatuse kui neli aastat tagasi? 

2016. aastal ei osutunud valeks mitte üksnes üleriigiline ennustus, vaid ka osariikide tasandil panid küsitlused puusse. Nii näiteks Pennsylvanias, kus kaalul on 20 valijameest, näitasid küsitlused Clintoni nelja protsendipunktist edu. Lõpptulemusena aga Trump võitis 44 000 hääle ehk 0,5 protsendipunktiga.

Järgneval kaardil on USA osariigid jagatud kolmeks. Need, kus Biden juhib Trumpi ees kindlalt ehk vähemalt viie protsendipunktiga. Need, kus Trump juhib Bideni ees kindlalt ehk vähemalt viie protsendipunktiga. Ja viimaks need, kus kahe kandidaadi erinevus küsitlustes jääb kuhugi pluss-miinus 5 protsendipunkti vahele.