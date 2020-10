VIDEO | Valitsus: vähendame isolatsioonikohustust ja ostame suure hulga ravimit koroonahaigetele 

„Me suvel võtsime vastu mõned seaduseelnõud, mille parlament kiitis heaks ja mis panevad tööandjatele teatud kohustused, et illegaalset tööd oleks võimalikult vähe. Me teame, et on välismaalt võetud tööle inimesi, kes ei räägi eesti keelt, aga nad on võetud kohtadele, kus see nõue on olemas. Sellepärast plaanime ka keeleinspektsiooni kaasamist,“ rääkis Helme.