OTSE | Valitsus: plaanime osta suure hulga koroonaravimit 

Remdesiviri vajavad patsiendid, kellel kopsupõletiku tõttu vajalik lisahapnik. Euroopa Komisjon on selle ravimi kasutamise koroonaviiruse vastase ravimina heaks kiitnud. Ravimiamet on lubanud Remdesiviri kasutada ainult raskes seisus Covid-19 patsientidel. Ravim takistab viiruse paljunemist rakkudes. Vähemalt kaks suurt USA uuringut on näidanud, et Remdesivir lühendab Covid-19 patsientide haiglas viibimise aega.