Gaia Teraapiatoa terapeut: vabaneda tuleb haiguste juurpõhjusest, mitte peita sümptomeid 

Sille Metjeril on aastatepikkune kogemus töötades haiglasüsteemis, nii õena kui ka ämmaemandana. Oma igapäevatöö kõrvalt täiendas ta end pidevalt ning õppis nii loodusteraapiaid, massaaži kui ka rahva- ja pärimusmeditsiini.

Atmosfäär on erinev tavalisest spaast

Gaia Teraapiatuba tegeleb loodusteraapiate ja pärimusmeditsiiniga. Näiteks on nende juures võimalik kogeda selliseid põnevaid protseduure nagu kristalliteraapia, vibroakustiline massaaž Tiibeti helikausiga ja Vana-eesti massaaž. Sille toonitab, et Gaia Teraapiatoa puhul pole tegemist nagu spaa või klassikalise salongiga. „Suures spaas või salongis ei ole inimese saabudes ega ka lahkudes massööri ja kliendi vahel otsest suhtlust ning vahetut kontakti. Kõik massaažile eelnevad ja järgnevad toimetused vahendab administraator. Saabudes Gaia Teraapiatuppa, on kõik hoopis teisiti. Kogu terapeudi aeg ja tähelepanu kuulub jäägitult kliendile, algusest lõpuni. Üldjuhul üllatutakse positiivselt,“ räägib Sille ning lisab, et selleks et seda mõista, peab kõike lihtsalt ise kogema.

Inimesed jõuavad Gaia Teraapiatuppa tihti pärast seda, kui nad on eelnevalt juba ka arsti juures käinud. „Kipub vahel juhtuma, et inimesed lihtsalt väsivad arstide vahet jooksmast. Nad soovivad proovida, kas on võimalik oma probleemidele ka teistmoodi lahendust leida,“ näitlikustab Sille. „Minu juurde jõuab näiteks inimesi, kel on juba diagnoositud hüpertooniatõbi, aga kes ei soovi veel tablettravile jääda – nad katsetavad näiteks kaaniravi, mis on väga tõhus veresoonkonna haiguste puhul. Seda muidugi juhul, kui ka inimene ise on valmis oma elus mõningaid vajalikke muudatusi tegema. Või siis inimesed kes on kimpus seljavaludega ning loodavad massaažist abi saada.“

Gaia Teraapiatoas mõeldakse rohkem patsiendipõhiselt ja tegeletakse ka haiguste põhjuste, mitte ainult tagajärgedega. Loomulikult loodusteraapiad ei asenda tavameditsiini, kuid nad täiendavad teineteist.

Ta nendib, et enamik kliente on siiski teataval määral nii-öelda teisitimõtlejad. „Siia tulevad inimesed, kes ei arva, et nad on ainult füüsiline keha. Nad saavad aru et nad on midagi palju enamat,“ lausub Sille.

Alati ei pea kusagilt valutama, et teraapiasse tulla