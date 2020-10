Indrek Saar sotsidele: kutsun abieluvõrdsust toetama 

Saare sõnul on sotsiaaldemokraatide alusväärtused olnud alati tolerantsus, hoolivus ja avatus ning viimased poolteist aastat on need väärtused Eestis olnud tõsises ohus. „Äärmuslaste valitsusse pääsemine, valitsuse sammud vähemuste õiguste piiramisel ja valitsusliikmete viha õhutavad avaldused seavad ohtu tuhandete Eesti inimeste ja nende perede turvatunde ning riivavad lubamatult nende väärikust. Seetõttu tuleb neil, kes seisavad vaba ühiskonna ja kõigi võrdsete õiguste eest, seista veelgi jõulisemalt ja selgemalt oma väärtuste ja põhimõtete eest,“ teatas ta.

Sotside juht toob tunnustades veel välja erakonnad Eestimaa Rohelised ja Eesti 200 selgete seisukohtade ja initsiatiivi eest. Tema sõnul seob neid ühine eesmärk ning diskrimineerimise ja vaenu õhutamise vastu võitlemisel – sealhulgas abieluvõrdsuse saavutamisel – on kõik avatust ja vabadust toetavad jõud poliitikas ja väljaspool poliitikat liitlased.

„Selleks, et meie algatus ei piirduks kõlava deklaratsiooniga, vaid tooks kaasa tegelikud muutused, peame saavutama veelgi laialdasema ühiskondliku toetuse. Uuringute kohaselt on täna valmis abieluvõrdsuse põhimõttele toetust väljendama umbkaudu 40 protsenti Eesti inimestest. Olen veendunud, et meie potentsiaalseid liitlasi antud eesmärgi poole liikumisel on tunduvalt rohkem,“ rääkis Saar.

Tema sõnul on sellepärast oluline rääkida inimestega, kes hetkel veel kõhklevad või sel teemal arutledes end ebamugavalt tunnevad. „Me ei tohi neid hukka mõista, häbistada ega naeruvääristada. Peame kannatlikult, ausalt ja argumenteeritult selgitama, miks võrdsed õigused on kogu ühiskonnale olulised ja miks samast soost paaride teistega võrdsed õigused ei kahjusta kellegi olemasolevaid õigusi ega perekonnaõnne. Kõik väärivad armastust.“

Erakond Eestimaa Rohelised algatas eelmisel reedel petitsiooni perekonnaseaduse muutmiseks nii, et abielu oleks määratletud kahe täiskasvanu vahelise liiduna, sõltumata inimeste soost.

“Ehkki petitsiooni algatasid Eestimaa Rohelised, on algatus erakondadeülene ning petitsiooni on oodatud toetama ning levitama kõik Eesti liberaalseid ning isikuvabadusi austavad erakonnad,” kommenteerib Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova. “Me peame ühiskondlikult ning ka poliitiliselt saatma sõnumi, et Eesti on avatud, solidaarne ning empaatiline riik, kus vähemuste õigused on kaitstud.”