VALIMISMÖLL: Trump kritiseeris karantiine, Biden süüdistas presidenti koroonaohvrite solvamises 

Biden pidas kõne interneti vahendusel oma kodust Delaware'ist, teatab BBC. Ta ütles, et ei hakka tegema kampaaniat valelubaduste alusel, mille järgi oleks võimalik pandeemiat lõpetada lihtsalt „lülitit keerates“. Ta ei välistanud edasisi karantiine ja lubas, et selliste otsuste tegemisel tuleb juhinduda teadusest. „Isegi kui ma võidan, nõuab selle pandeemia lõpetamine palju rasket tööd. Ma luban aga seda, et me teeme alates esimesest päevast õigeid otsuseid,“ toonitas Biden, kes kritiseeris ka Trumpi otsust lammutada pandeemia ajal Obamacare'i tervishoiuseadust.

Arizonas esinenud Trump kritiseeris demokraadist konkurenti ja hoiatas ameeriklasi, et Bideni eesistumine toob kaasa rohkem karantiine ja majanduslikku viletsust. Ta mainis, et Bideni poolt hääletamine tähendab seda, et lapsed ei käi koolis ja ei toimu märgilisi üritusi ega tähistamisi, näiteks pulmi, lõpetamisi, jõule ja ka iseseisvuspäeva. „Kõige selle kõrval elate te suurepärast elu. Ei saa kedagi näha, aga see on okei,“ sõnas Trump irooniliselt. President kirjeldas valimisi valikuna „Trumpi supertaastumise ja Bideni depressiooni“ vahel. Trump pilkas ka maskikohustust, mis oli Bideni arvates koroonaohvrite solvamine.