Kert Kingo peab laste seksuaalkasvatuse juhendit homopropagandaks, arstide, ametnike ja ministrite hinnangul ei saa ta lihtsalt sõnade tähendusest aru 

Eksminister ja praegune riigikogu liige Kert Kingo saatis suvel mitmesse ministeeriumi ja ametkonda päringud, mille sihikul on eelkooliealiste seksuaalkasvatuse õppematerjal. Kingo ei vaidle eesmärgiga laste väärkohtlemist ennetada, aga leiab, et antud juhend seda ei saavuta. Lisaks on see tema meelest vastuolus moraali ja eetikanormidega.

Õppematerjali üks koostaja on Kai Part, kes on naistearst ja Tartu Ülikooli õppejõud. Tervisearengu poolt 2018. aastal välja antud “Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha tunded ja turvalisus. Metoodiiline materjal lapse seksuaalse arengu toetamiseks” on kohandatud sarnastest trükistest välismaal, mis omakorda toetuvad laialdastele uuringutele. See käsitleb eakohaselt suurt hulka teemasid, alates sugude erinevusest lastesaamiseni kuni ohuolukordadeni. Spetsialistide sõnul pole vastased süvenenud kasvõi sellesse, et lapse ja täiskasvanu seksuaalsus ei tähenda sama asja.

“Mul on see tunne, et praegu on lihtsalt üks eksitus, jäädakse kinni seksuaalkasvatuse sõnasse. Kui lähemalt süveneda asjasse, siis lapsea seksuaalsus on oma keha väärtuslikkuse tunne. Kust laps saab selle julguse, kui ta elus ühel hetkel on sellises olukorras, et ta tunneb end ebaturvaliselt ja peaks valima sellise käitumisviisi, et ma lahkun sellest olukorrast. See tuleb ainult siis, kui maast madalast sellele tähelepanu pööratakse.

Asjaomased kinnitavad, et erinevalt Kingo kahtlustest ja sotsiaalmeedias levivast infost vastab materjal riikliku õppekava eesmärkidele, aga ei ole kohustuslik. Samuti ei ole juhend mõeldud otse mudilastele, vaid abiks õpetajatele.

Kingo näeb tonti seal, kus teised seda ei näe

Eelkooliealiste laste seksuaalkasvatus tuli üldsuse teadvusesse läbi Soomes vastava hariduse saanud Rita Holmi, kes kirjutas 2018 artikli, millele järgnes räme sõim, eelkõige EKRE foorumites. Holm ei ole seksuaalkasvatuse õpiku sünniga seotud, kuid järgib sama metoodikat.