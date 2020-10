Politsei uurib vaenuõhutamist: saatkondade juurde sea pea tooja tuvastati  

Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm kinnitas Õhtulehele, et kõik täpsemad asjaolud, sh teo motiiv selgitatakse välja menetluse käigus.Islami keskuse ja kahe saatkonna juurde sea pea viinud mees võttis ühendust ka mitme meediaväljaandega ja väitis, et lõikas kahe pea sisse islamiusku mainiva sõna. Mees protesteerib väidetavalt islamivägivalla ja Armeenias toimuva vastu, kirjutas Delfi. Politsei on sisselõikeid kinnitanud.