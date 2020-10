Kriminaalasi: ametnikud uurivad karupoegade loodusest eemaldamist 

Eesti loomakaitsjate liit teatas varem, et lugu sai alguse veebruaris sotsiaalmeedias levinud postitusest, kus metsaraiujad hirmutasid tööde käigus pesast minema karuema, kes jättis maha kaks paarinädalast karupoega. ELLi liikmed olidki samal õhtul karupoegi metsas otsimas käinud, ent ei leidnud pimedas üles õiget kohtagi, loomadest rääkimata. Kevadel saabusid Kose vallas ELLi kahe juhatuse liikme koduõuele keskkonnainspektsiooni ametnikud, kes endi sõnul otsisid karusid, keda aga ei leitud. KKI pressiesindaja Leili Tuul on varem öelnud, et menetluse käigus toimus läbiotsimine ja saadud info põhjal oli alust arvata, et karud võivad asuda seal. Läbiotsimiseks oli olemas kohtu luba.