Peaminister Ratas prantslaste tankidest: järgmisel aastal saab NATO heidutus Tapal olema võimsam kui kunagi varem! 

„Meil on president Macroniga isiklikult väga head ja lähedased suhted. Seda ta mainis tõesti, et Eesti oli üks esimesi, kes tuli Malisse, [operatsioonile] Barkhane. Aga mitte ainult: aastaid enne (2014 – V. V.) oli see Kesk-Aafrika Vabariik, kus Eesti kaitseväelased seisid külg-külje kõrval prantslastega,“ rääkis peaminister Ratas kohtumisest liitlasriigi presidendiga. „See näitabki, et välja on kasvanud strateegiline, usalduslik, lähedane koostöö ja suhe.“