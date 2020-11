VIDEOINTERVJUU | Mihkel Raud: varem ei olnud minu jaoks mõeldav jätkata suhet teadmisega, et partner on vahepeal „ära käinud“

„See on esimene suhe, kus oleme läinud kolmanda inimese pärast lahku, aga ikkagi uuesti kokku tulnud,“ räägib Mihkel Raud (51) abielukriisist, mis ajendas teda kirjutama raamatut „Võtku homme mind või saatan“. Mihkel tunnistab, et alguses oli juhtunuga väga raske leppida. „Meil meestel on see ikkagi kontrolli ja omandi küsimus.“

Ma tahaksin öelda, et oli õhtu nagu iga teinegi. Taevas teab, kui väga ma seda öelda tahaksin. Lapsed olid magama jäänud ja ma kustutasin korteris kõik tuled. Ronisin voodisse, keerasin näo naise poole ja vaatasin talle otsa, mis sest, et silmad polnud veel pimedusega harjuda jõudnud. „On sul keegi teine?“ küsisin eneselegi ootamatult. Ta oleks võinud öelda „jah“. Ning loomulikult võinuks ta öelda „ei“. Mu naine oli aga vait ja see oli halbadest vastustest kõige halvem.

Mihkel, need on sinu viimase raamatu esimesed read, avapauk on igatahes väga avameelne ja isiklik. Jutt käib sinu kaasast Liinast. Olite suvel lahkumineku äärel. Kas teil on taas kõik hästi?

Arvan, et tänaseks on meil kõik hästi. Aga nagu ka seda raamatut lugedes kiiresti aru saab, ei ole mitte üheski abielus ega kooselus alati kõik hästi. Probleemid hakkavad tavaliselt sellest, et sa arvad, et kõik on hästi, ja jätad olulised asjad tähelepanuta.

Raamat algab tõesti selle koha pealt, mil see halb sündmus juhtus. See jama läheb veel edasi ja jookseb läbi raamatu. Ma muidugi ei teadnud, et sellest kunagi kirjutama hakkan. Pigem vastupidi. Mõni inimene isegi küsis, kas ma ei tahaks sellest kriisist kirjutada, aga minu vastus oli kindel ei. Ometigi, siin me oleme.