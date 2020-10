FOTOD | Värskelt juhtimisõiguse saanud 61aastane naine sõitis põdrale otsa, ta viidi haiglasse 

Masina roolis olnud 61aastane naisel, kes on alles värskelt juhtimisõiguse saanud, ei õnnestunud kokkupõrget vältida.



Auto paiskus üle vastassuunavööndi ja jäi siis tee ääres pidama. Põdralehm sai niivõrd tõsiseid vigastusi, et hukkus sündmuskohal.



Väidetavalt oli enne avariid üritanud üks kaasliikleja Mazda juhti hoiatada, et ees on oht. Kas naine ei saanud aru, miks talle tuledega vilguti või ilmus loom tõesti niivõrd ootamatult teele, aga kahjuks ei olnud kaasliikleja püüdlustest sel korral abi.



Pärast avariid oli metsas kuulda teisegi looma liikumist, ilmselt oli seal lehmaga kaasas olnud vasikas.



Mazda juht sai vigastada ja ta viidi haiglasse. Auto kahjustused olid piisavalt tõsised, et sellele tuli treilerauto järgi kutsuda. Surnud looma viisid jahimehed minema.