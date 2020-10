Enn Eesmaa | Leedu lahendused pärast parlamendivalimisi 

On ju valimiste suurvõtja Gabrielius Landsbergise juhitav Isamaaliit-Kristlikud demokraadid viimasel ajal tuntavalt omi kunagisi jäiku seisukohti liberaalsemaks muutnud. Nende valimisnimekirja esinumber ja tõenäoline Leedu tulevane peaminister Ingrida Šimonyte on õppinud mitmes välisriigis, liberaalne Rootsi teiste seas. Ta on majanduse ja rahanduse asjatundja, töötanud mõned aastad Leedu panga asejuhi ning Leedu rahandusministrina. Eelmises Seimis oli Šimonyte revisjonikomisjoni esinaine. Peab ütlema, et Šimonyte on tervenisti pühendunud oma karjäärile, ta pole abielus ega laste ema.

Naispoliitikute esiletõus

Teise valimisi iseloomustava tendentsina märgingi naispoliitikute esiletõusu. Kahe teise tõenäolise koalitsiooni erakonna liidrid on samuti naisterahvad. Valimiste teises voorus erakordselt hea tulemuseni jõudnud Liberaalset liikumist juhib Viktorija Chmilyte-Nielsen, Leedu parimaid naismaletajaid, kes lahkuvas parlamendis töötas hariduse- ja teaduskomisjonis ning kuulus Leedu-Eesti parlamendirühma.

Vabaduspartei liider Aušrine Armonaite oli neli aastat parlamendis Euroopa Liidu asjade komisjoni liige. Vabaduspartei tegi valimiste esimeses voorus parema tulemuse, võimalik, et katoliiklusest lugu pidavaid leedulasi pisut häiris erakonna soov seadustada samasooliste inimeste abieluvõimalused harjumuspärastega. Landsbergise valimisvõidujärgne sellekohane kommentaar oli lihtne, kuid selge – seda küsimust ei lahendata valitsuses, see on Seimi teema.

Ingrida Šimonyte teatas, et suhtub võimu üleminekusse konstruktiivselt ja rahulikult, revolutsioonilisi muudatusi polevat mõtet oodata, tema keskendub järgmise aasta eelarvele, mida kavatseb mõnevõrra muuta ning Leedus viimastel nädalatel üsna kiiresti halvenenud viirusepuhangule, mida püütakse ohjata. Kõiki täna valitsevaid keelde ei tühistata ummisjalu, küll aga analüüsitakse, millised neist on õigustatud pidevalt muutuvas olukorras.

Konservatiivid rõhutasid juba enne valimisi, et nad pole kellegi vastu, küll aga Leedu eest. Hästi öeldud. Uuel koalitsioonil on piisav ülekaal – 74 kohta Seimi 141 saadikust, mis võimaldab soovi korral olulisigi muudatusi. Juba valimisteööl edastati rahvale kolme erakonna ühisavaldus, milles kinnitatakse, et ollakse valmis ühinema taastamaks usaldussidemed nii riigi, kui ka selle elanike vahel.

Üheskoos otsustati ja teatati, et moodustatakse koalitsioonivalitsus, mida juhib Ingrida Šimonyte. President Gitanas Nauseda kohtus juba valimistepäevale järgnenud hommikul kolme eduka erakonna liidritega ning avaldas lootust, et uue koalitsiooni loomine ei võta liiga kaua aega. Endine riigipea Dalia Grybauskaite teatas otsustavalt, et valimistulemused on Leedule ideaalilähedased, loomulikult tervitas temagi naispoliitikute uue põlvkonna esiletõusu.