Juhtkiri | Viirus pole kuhugi kadunud 

Küllap on nakatunute rekordarvu puhul oma oluline osa ka juhusel. Tõsi on see, et kui viirus kord juba kõikide ettevaatusabinõude (eeldusel, et neid kasutatakse) kiuste hooldekodusse jõuab, on sealsete elanike iga, terviseseisundit ja lähikontaktset hooldusvajadust silmas pidades haiguse levikut tõepoolest raske ohjeldada. Eriti kui haiguse kulg on juhtumisi asümptomaatiline, nagu olevat lõviosal Rapla hooldekeskuses haigestunutest.