Ott Maidre | Õpetaja töö on üha enam ebateaduse vigade parandus 

Bioloogiaõpetajana tean, et elu ja ka teadus pole ideaalsed. Kui nad seda oleks, siis ei toimuks arengut. Elu ja teaduse ebatäiuslikkust õpetan ka õpilastele, kuid kahjuks pean selle õpetamise kõrval pidevalt võitlust ka ebateadusega.

Eesti kui Euroopa nõiakatel

Tänapäeva infoühiskonnas surub ebateadus ennast aina rohkem ainetundidesse. Mõistan, et noortel on vaja eeskujusid, kelle järgi joonduda. Kuid kui mõni suunamudija, teadvustamata endale, millist mõju ta noortele avaldab, teeb rasestumisvastastele vahenditele vastureklaami ning õpetab liiga üldistatult noortele tüdrukutele kehatemperatuuri mõõtmise kaudu jälgima oma menstruatsioonitsüklit, mis peaks justkui aitama vältida rasestumist, siis see paneb raskelt ohkama. Selle info vigade parandust pean nii mina kui ka teised õpetajad tegema oma ainetundides. Seda tegeliku teaduse õpetamise arvelt.

Ligipääs arvamuste paljususele ei ole halb, kui on arenenud välja hea kriitikameel. Kuid allikakriitilisust on aina raskem õpetada, kui noori ümbritsevad täiskasvanud, kes käituvad risti vastupidi. Miks nad peaksid uskuma vähemuses olevaid õpetajaid, kui neid ümbritseb palju rohkem täiskasvanuid, kes usuvad ebateadusesse? Inimene on sotsiaalne olend ning noor võtab paljud teadmised ja käitumismustrid üle täiskasvanuid imiteerides. Nii on meie ümber endiselt inimesi, kes tilgutavad enda sisse ja enda haavandite peale maitsestatud katlakivieemaldajat. Ja taas – selle info vigade parandust teevad õpetajad oma tundides.

Maailm on muutunud keerukamaks ja teadus pole kunagi väga lihtne olnud. Nii paraku on. End ümbritseva mõistmiseks soovib inimene lihtsaid lugusid ja põhjendusi, miks mingi asi nii on. Inimene vajab müüte, mis aitavad tal keerukat maailma (ja vahel ka teadust) mõista. Üks võimalik lihtsam maailma selgitamisviis on religioon ja siinkohal on paslik öelda, et mul pole religiooni vastu midagi. Kuid mind paneb imestama olukord, et Eestist, kus organiseeritud religioon on langustrendis ning võiks eeldada, et teaduslik mõtteviis võiks olla domineeriv, on kujunemas hoopis Euroopa nõiakatel kogu oma ebateaduste populaarsusega.

Kas ebateadusel on eetika?

Lihtsate seletuste lummuse pinnal õitsevad ebateaduse praktiseerijad. Lihtsate ja lihtsustatud selgituste ning sõnumitega on palju kergem püüda tähelepanu. Eriti veel kui pakutakse mõnele murele kiiret lahendust. Olgu, ehk tõesti on ebateaduse viljelejaid, kes ka tõsimeeli usuvad sellesse, mida nad teevad. Sellisel juhul tuleb lootused panna inimese võimele terve elu areneda. Kuid kipun arvama, et enamik neid teaduskaugeid tooteid, seminare, töötube, laagreid ning muid abistavaid lahendusi on loodud vaid kerge sissetuleku saamise eesmärgil. Siinkohal pean ebateaduse kummutamisel pöörama õpilaste tähelepanu inimestele, kes neid lahendusi pakuvad.