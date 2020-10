Euroopa Komisjon tahaks kõigis liikmesriikides piisava miinimumpalga tagada 

Koroonakriis tabas eriti valusalt sektoreid, kus madalapalgaliste töötajate osakaal on suurem (koristusteenused, müük, hooldusteenused jne). Suur hulk neist madalapalgalistest töölistest on naised ning Komisjoni ettepanek võib vähendada ka soolist palgalõhet. Lisaks aitab ettepanek tagada ausat konkurentsi ning kaitsta neid tööandjaid, kes maksavad töötajatele inimväärset palka.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Tänane piisava miinimumpalga kehtestamise ettepanek on selge märk sellest, et ka kriisi ajal tuleb tööväärikust au sees hoida. Oleme näinud, et liiga paljude inimeste jaoks ei ole töö enam tasuv. Töötajad peaksid saama piisavat miinimumpalka ja võimaluse inimväärselt elada. Täna pakume välja miinimumpalga raamistiku, mis austab täielikult riikide traditsioone ja sotsiaalpartnerite vabadust. Töö- ja elutingimuste parandamine ei kaitse mitte ainult meie töötajaid, vaid ka tööandjaid, kes maksavad inimväärset palka, ning loob aluse õiglasele, kaasavale ja vastupidavale taastumisele.“

Tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit lisas: „Peaaegu 10% ELi töötajatest elab vaesuses. Seda tuleb muuta. Inimesed, kellel on töökoht, ei peaks muretsema selle pärast, kuidas ots otsaga kokku tulla. Miinimumpalgad peavad jõudma järele teistele palkadele, mis on viimastel aastakümnetel kasvanud. Kollektiivläbirääkimised peaksid olema kõigis liikmesriikides nn kuldreegel. Piisava miinimumpalga tagamine on mustvalgena kirjas Euroopa sotsiaalõiguste samba kuuendas põhimõttes, mille kõik liikmesriigid on heaks kiitnud. Seega loodame liikmesriikide jätkuvale pühendumisele.“

Ettepanekus võetakse täielikult arvesse liikmesriikide pädevust ja traditsioone

Miinimumpalk on kehtestatud kõigis ELi liikmesriikides. 21 riigis on seadusega ette nähtud miinimumpalk ja kuues liikmesriigis (Taani, Itaalia, Küpros, Austria, Soome ja Rootsi) on miinimumpalga kaitse ette nähtud üksnes kollektiivlepingutega. Enamikus liikmesriikides aga ei ole miinimumpalk piisav ja/või ei kata see kõiki töötajaid. Seepärast luuakse kavandatava direktiiviga raamistik, mis aitab tõsta miinimumpalga taset ning suurendada töötajate võimalusi miinimumpalka saada. Siiski tuleb tähele panna, et Komisjoni ettepanekus kehtestatakse miinimumstandardid ning see ei näe ette kohustuslikku alampalga taseme kehtestamist.

Riikides, kus kollektiivläbirääkimisi peetakse rohkem, on madalapalgaliste töötajate osakaal ja palkade ebavõrdsus tavaliselt väiksem ning miinimumpalgad kõrgemad. Seepärast soovib komisjon oma ettepanekuga edendada kollektiivseid palgaläbirääkimisi kõigis liikmesriikides.