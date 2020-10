Argo Lätt | Kui riiklik hanketegevus ei muutu, jääme järgmisel aastal gripivaktsiinist ilma 

Olen gripivaktsineerimist jälginud viimased 20 aastat, nendest viis aastat olen ise gripivaktsiini müünud ning tean toonaseid tootjapoolseid probleeme, mis pole ajapikku sugugi muutunud.

Arvan, et kui riik ei muuda täna midagi oma hanketegevustes, siis järgmisel aastal oleme gripivaktsiinist ilma, sest globaalne nõudlus on sedavõrd suurenenud ning tarnete mahud on piiratud!

Eakate väga madal hõlmatus

Eestis haigestus 2018/2019 hooajal grippi hinnanguliste arvestuste kohaselt 45-55 000 inimest. Gripihooaeg kestab üldjuhul oktoobrist maini ning gripiviiruse ringlusse ilmumine sel ajavahemikul on tavaline. Eesti elanike, eelkõige vanemaealiste inimeste, gripivastase vaktsineerimise hõlmatus on Euroopa Liidu väikseim. Gripi vastu on vaktsineeritud ainult 10,2 protsenti vanemaealistest. Euroopa Liidus on vaktsineerimise hõlmatus vanemaealiste seas keskmiselt 56 protsenti. Seega on Euroopa Liidus üle viie korra enam eakaid vaktsineeritud kui Eestis. Haigekassa andmetel vajab gripitüsistuste tõttu igal aastal haiglaravi ligi 2000 inimest. Haigekassa raviarvete põhjal (oktoober 2018- mai 2019) kulus gripi raviks üle 3 miljoni euro. 1 vaktsiinidoos viimases riigihankes maksis ca 6,50 EUR. Võib ise arvutada, kui palju läheks riskirühmade vaktsineerimine maksma riigile, ning millised on haigestunute potentsiaalsed ravikulud.

Terviseameti ettepanekul võttis sotsiaalministeeriumi juures töötav immunoprofülaktika ekspertkomisjon vastu otsuse võimaldada hooldekodude patsientidele tasuta gripivastast vaktsineerimist alates 2019. aasta septembrist. Gripivastane vaktsineerimine üld- või erihooldekodudes käib ka sellel aastal ning jätkub järgnevatel. Selle aastal laiendati sihtgruppi kogukonna elamisel teenusel olevad erivajadustega inimesetele. On aeg neid sihtgruppe laiendada!

Gripivaktsiini müük jaguneb kaheks: 1) riiklikud immuniseerimisprogrammide tellimused, riigihanked, globaalsed abiprogrammid arenguriikidele (public market); ja 2) eraturg, jaeturg (private market). Vaktsiini tootmismahud on piiratud selle keerulise tehnoloogia tõttu ning seetõttu ei jagu gripivaktsiini kõigile, vaid eelkõige neile, kellel on lepingud. Ka siis on risk seda mitte saada, kui tootmisprotsessis ilmneb kvaliteedinõuete rikkumisi.

Kui Eesti riigi poolt oleks kaetud defineeritud riskirühmade, vanemate kui 65-aastaste vaktsineerimine, siis oleks tootjatel järelejäävat eraturu vaktsiinikogust kergem planeerida ning ka äririskid väiksemad. Lisaks oleks konkurents nendele jaeturul olevatele doosidele väiksem. See on reaalsus kõigis Euroopa riikides peale Eesti. Eesti on oma gripivastase vaktsineerimise riikliku programmi ulatuse ja vaktsiiniga hõlmatuse osas juba palju aastaid konkurentsitult viimasel kohal Euroopa Liidus. Seda, millist riskirühma peaks järgmisena vaktsineerima, ütleb immunoprofülaktika ekspertkomisjon. Vastavad kulutõhususe arvutused on teinud ka Tartu Ülikooli Tervishoiu instituut oma riskirühmade gripivastase vaktsineerimise kulutõhususe dokumendis.