GALERII | Tallinnas avaldati toetust Poola naistele 

Poolas vallandus meeleavalduste laine pärast seda, kui sealne ülemkohus otsustas keelata väärarenguga loote abordi.

Meeleavaldajad soovisid juhtida tähelepanu naiste õigustele: kogeda lapse hääbumist või väga valulist surma - sealjuures teha seda ilma riigi toetuseta - on ebainimlik. Samuti kinnitab maailma terviseorganisatsiooni statistika, et seadusliku raseduse katkestamise võimaluse puudumisel hakkavad levima põrandaalused abordid, mis seavad ohtu naiste elu ja tervise.

Tartus toetas meeleavalduse korraldajaid linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski.

„Pärast Teist maailmasõda loodi Euroopa varemeist uus, ühistel liberaalsetel väärtustel põhinev liit. Kõigi 27 liikmesriigi jaoks on inimõigused selle kokkuleppe alustala. Abort on naiste õigus. Naiste õigused on inimõigused. Rünnak nii fundamentaalse õiguse vastu on rünnak meie ühise liidu baasväärtuse vastu. Poola on fantastiline maa ja ma tahan jääda sõpradeks Poolaga ja poolakatega. Aga me ei saa, või ega tohi vaadata kõrvalt, kuidas üks meie parimaid liitlasi hülgab needsamad väärtused, mis on hoidnud Euroopat rahu ja arengu teel üle kolme inimpõlve,“ kommenteeris Kaplinski.

Joanna Dagmara Dobosz, üks meeleavalduse korraldajatest, rõhutas, et tegemist ei ole vastuprotestiga, nagu seda püüavad serveerida Poola valitsus ja katoliku kirik, vaid toetusmeeleavaldusega, mis juhib tähelepanu naiste õigustele.