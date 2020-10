KUI TÄNA ALGAKS SÕDA/ Piima pole, aga kuskil on natuke jahu ja tangu 

„Tegin kunagi inventuuri Tartu külmhoones, seal oli üks alus võid, mis kuulus Eesti riigile,“ meenutab Kivine. „Iga aasta detsembri lõpus oli jälle inventuur ja pandi kirja, et see mitu aastat vana alus on alles.“ Kui eelmise aasta sügisel läks Lõuna-Eesti Haiglas vool ära, võttis haigla juht Kivise andmetel kanistri ja läks ostma diislit, et generaator käima panna, aga tankla ei töötanud, sest voolu polnud!