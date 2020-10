„KAS SA PALJAST MEEST OLED NÄINUD?“: alaealisi jahtivad perverdid viivad jututoas teema seksile mõne minutiga 

Vestlus kõnealuses jututoas viis süüdistatuna lapseealise seksuaalses ahvatlemises kohtu alla Postimehe endise peatoimetaja Peeter Helme. Helme ise väidab, et võttis endale rolli ega aimanud hetkekski, et suhtleb lapsega. Praegu teame, et nimetatud last mängis politseiagent, kelle üks tööülesannetest ongi selliste kuritegude paljastamine.