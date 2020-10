Üleujutustega võitlevat Vietnami kimbutab järjekordne taifuun 

Alles eelmisel nädalal tabasid Vietnami suured üleujutused, milles sai kannatada umbes 310 000 majapidamist. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu ühing (IFRC) hoiatas, et ligi 1,2 miljonit inimest on tõsises ohus ja vajavad abi. Arvatakse, et pärast tuhandete hektarite põllukultuuride hävinemist ähvardab vähemalt 150 000 inimest möödapääsmatu toidupuudus ja nälg. Vietnami Punase Risti presidendi Nguyen Thu Xuan Thu sõnul pole juba mitukümmend aastat riigis nii tõsist üleujutust nähtud.

Ehkki oktoober on Vietnamis traditsiooniliselt vihmane, on riiki tänavu tabanud tavalisest tunduvalt halvemad ilmastikutingimused. Molave on juba neljas tugevam torm, mis on sel kuul riiki tabanud.