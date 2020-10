TOP 5: parimad ja praktilised kingitused isadepäevaks! 

Soliidne ja šikk Von Baeri nahast võtmehoidja on midagi enamat kui tavaline võtmehoidja. Hoolikalt läbimõeldud esteetiline minimalistlik disain loob enda ümber professionaalse õhkkonna. Võluv võtmehoidja, millele on lisatud tähendusrikas graveering, on praktiline ja armas kingitus, mille isa saab igapäevaselt kasutusele võtta.

Tihti reisivale isale on sobivaim kingitus kvaliteetsest nahast reisikott, mis on vastupidav ja ilusa välimusega. Eriti hea kingitus isale oleks sisseehitatud riidepuuga Von Baeri nahast ülikonnakott Grand. Mahukas ja esteetiline Grand on leidlik reisikott, millel on eraldi lahter ülikonna jaoks, et seda muredeta transportida. Isa hindab sellist praktilisust kõrgelt!