KOROONA KONTORIS: millised õigused on töötajal, millised ülemusel?! 

„Alustame sellest, et kas tööandja saab öelda töötajale, et mine nüüd koju. Jah, kui tööandja põhjendab selle ära. Kindlasti peab ka fikseerima olukorra: millised olid need sümptomid, sest pärast võib tekkida vaidlus selle üle, et äkki töötaja saatis ebaseaduslikult töötaja koju ja polnudki haigussümptomeid,“ selgitab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.