Maailma vanim eestlane tähistas 108. sünnipäeva. „Tahaks veel 80 aastat elada!“ 

Esmaspäeval New Yorgi naabrusse jäävas New Jersey vanadekodus oma 108. sünnipäeva tähistanud Illa Toompuu vanuseni on jõudnud vaid käputäis eestlasi. Näiteks Maria Tomson, kes elas koguni 112aastaseks. Tartu Postimees kirjutas sel nädalal, et Toompuu on teadaolevalt vanim elusolev eestlane.