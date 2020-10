EKRE tahab ERR-i uue telemaja ehitusrahast ilma jätta 

Siseminister Mart Helme ütles teisipäeva õhtul Jõhvis valijatega kohtudes, et erakond on teinud ettepaneku seda raha ERR-ile mitte eraldada. Ajendiks tõi ta rahvusringhäälingu propagandistliku tegevuse, kirjutab Põhjarannik .

Ta nimetas ERR-i töötajaid "niinimetatud ajakirjanikeks-propagandistideks", kes on veendunud, et neil on puutumatus. "Aga nad ei ole puutumatud. Me oleme teinud ettepaneku, et me võtame neilt lihtsalt raha ära," vahendab Põhjarannik Helme öeldut.