Referendumiaegne Eesti suursaadik Iirimaal: geiabielusid pooldasid kõik erakonnad ja vastastel polnud selgeid argumente 

Aastatel 2014-2018 Iirimaal Eesti suursaadikuna tegutsenud Kristi Karelsohni sõnul ei muutunud geiabielude teema Iirimaal aktuaalseks ootamatult, kuna samasoolistel partneritel oli võimalus olnud oma kooselu registreerida juba 2010. aastast. Diplomaat nentis, et Iiri põhiseadus ei oleks ka enne 2015. aasta referendumit otseselt keelanud geiabielude seadustamist, sest selles ei määratletud abielu ainult mehe ja naise vahelise liiduna – varem ütles põhiseadus, et „abielu on liit kahe inimese vahel“, muudatusega lisati lihtsalt täiendus „sõltumata nende soost“.