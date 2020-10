Kiri | Kas saame taas Isamaa meele järele presidendi? 

Siin tasuks meenutada veel ühte Kersti Kaljulaidi lähedast – abikaasat Georgi-Rene Maksimovskit. Meedias on avaldatud, et tal oli riigisaladuse luba ja et ta töötas Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuses. Oluline on aga, et riigisaladusele ligipääsu luba muudab inimese manipuleeritavaks, sest iga tema kontakti, eriti välismaalasega saab – hea fantaasia korral – tema kahjuks tõlgendada. Seega on Kersti Kaljulaid ohjes hoitav nii poolvenna kui ka abikaasa kaudu. Mitte et ta üritaks piire ületada, aga vahel on lihtsalt oluline teatav garantii. Läbipaistev elulugu on nii Helle Meril kui ka Ingrid Rüütlil. Või Toomas Hendrik Ilvese eelmisel abikaasal Evelinil. Samamoodi peaks presidendi lähem sugulaskond olema vaba igasugustest kriminaalkahtlustustest.