Kust leida parimad talvesaapad? 

Üle 80 aasta Põhja-Itaalias tegutsenud jalatsitootjalt Cofra ostetakse aastas üle viie miljoni jalatsipaari. Cofra oskus kombineerida looduslikult hästitoimivaid materjale kaasaegsete tehnoloogiatega võimaldab nautida talve, ilma et peaksime kartma külmetavatest ja märgadest jalgadest tingitud ebamugavust, haigestumist või kukkumist libedal teel.

Üks tänaseni jalanõude pealsete valmistamisel parimaks peetud looduslikult funktsionaalne materjal on täisnahk. Hoolikalt valitud kvaliteetsest Itaalia täisnahast Cofra Odoacre talvesaapad on vetthülgavad, hingavad, pehmed, elastsed ja vastupidavad. Kui lisada siia kaasaegsed tehnoloogiad nagu sitke Cordura®, mugav Boa® kinnitus, Cold Barrier™ sisetald, PU/nitriili segust libisemiskindel välistald, Thinsulate™ õhuke (kuid väga soe) vooder, toimib kogu komplekt tõhusalt ja kaua. Asjata ei kutsuta neid parimateks talvesaabasteks.

Nendel saabastel on ka turvaelemendid: kerge ja painduv APT tekstiilist torkekindel vahetald ja klaaskiust turvanina. Seega sobivad Cofra Odoarce talvesaapad nii töösaabasteks kui ka vabal ajal kasutamiseks, sest jalad võiksid olla hästi kaitstud kogu aeg.

Uudne Boa® kinnitussüsteem lisab saabastele nii kasutusmugavust kui ohutust. Pole lahtisi paelu, mis takerduda võiksid ning jalanõude jalga panek ja jalast võtmine on lihtsam kui kunagi varem. Tüütu pikkade paelaridade pingutamine ja hiljem lõdvaks sikutamine jääb ajalikku. Boa® pingutab ühtlaselt ja täpselt nii palju, kui sul vaja ning vabastab saapad hetkega.

Boa® on tugev ja kindel ning toimib lihtsalt, see ei lõdvene päeva jooksul ega avane iseeneslikult. Sellele kehtib garantii, mis kestab kogu talvesaabaste kasutusaja.



Boa® kinnitus jalanõudel on kvaliteedimärk, sest patenteeritud süsteemi lubatakse kasutada vaid neil jalanõudel, mis läbivad Boa Technology enda läbiviidud testid ja range kvaliteedikontrolli.