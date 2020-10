Heleene Suija | Kas päriselt vabatahtlikult lastetud üldse eksisteerivad? 

Nii ka seekord, aga lõpuks tundsin tungi sellel teemal ise sõna võtta, sest lisaks muule kasutati Õhtulehes minu magistritööd, mis uuris just täpselt seda – vabatahtlikku lastetust ning keskendus põhjustele, miks inimesed endale lapsi ei soovi. Seega, et lugejat mitte väga kaua konksu otsas hoida, võin kohe praegu kinnitada, et jah, vabatahtlikult lastetud inimesed täiesti eksisteerivad, päriselt-päriselt eksisteerivad.

Mäletan, kuidas minu juhendaja esimene hirm oli see, et mul ei õnnestu leida endale sobivaid intervjueeritavaid. Tema hirmul oli all teatud tagapõhi, sest vaadates andmeid Eestis tehtud kvantitatiivsetest uuringutest, oli näha, et inimesi, kes endale elu jooksul ühtegi last ei soovi, ongi vähe – konkreetsetest numbritest rääkides oli neid naiste uuringus(1) 39 inimest ehk 1,6% kõigist vastanutest, meeste uuringus (2) 54 inimest ehk 2,6% kõigist vastanutest ning Euroopa Sotsiaaluuringu 2018. aasta (3) vastanute hulgas 67 inimest ehk 3,5% kõigist vastanutest.

Lisaks sellele, et potentsiaalseid intervjueeritavaid leidus statistika järgi Eestis niigi vähe, meeldib mulle enda elu keeruliseks elada, mistõttu seadsin sobivatele uuritavatele veelgi kriteeriume – intervjueeritavad olid naised ja mehed, kelle vanus pidi jääma vahemikku 40–56 aastat. Lisaks vanusepiirangule otsisin eelkõige abielus või pikaajalises suhtes olevaid inimesi, või üksikuid inimesi, kelle laste saamist pole takistanud partneri puudumine. Ning viimase punktina pidid intervjueeritavad olema lastetud, mis tähendab, et neil pole ei bioloogilisi, lapsendatuid ega partneri lapsi, kes küsitletavaga koos elaksid, ning et neil on kindel plaan ka tulevikus lastetuks jääda, kusjuures lastetus ei tohi olla tingitud viljatusest vms endast sõltumatust põhjusest.

Kõik need tingimused määrasin just selle tõttu, et keegi ei saaks väita, et okei, nad äkki praegu ei taha lapsi, aga ainult sellepärast, et nad on veel liiga noored või pole endale selle jaoks sobivat partnerit leidnud või et küllap nad tegelikult siiski salamisi tahavad lapsi, aga terviseprobleemide tõttu neid ei saa. Ja kui need mured lahendatud saavad, siis küll hakkavad ka lapsed tulema.

Sealjuures oli sobivaid intervjueeritavaid üllatavalt lihtne leida – kui olin ammendanud enda lähimad kontaktid, pöördusin kaugema ringi tuttavate poole, kes omakorda andsid mu soovi järgmistele inimestele edasi ning vähem kui paari nädalaga oli mul vajalik arv intervjuusid kokku lepitud. Tegelikult leidus huvitatuid rohkemgi, aga igal lõputööl on oma mahupiirangud, mistõttu piirdusin kümne inimese intervjueerimisega.

Vabatahtlik lastetus ei tähenda, et inimesel on midagi “viga”