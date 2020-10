Kanada peaminister Justin Trudeau: pandeemia sakib ja ees ootab raske talv 

„Meid on tabanud ennenägematu ülemaailmne pandeemia, mis... tõesti sakib,“ sõnas Kanada peaminister teisipäeval. Trudeau sõnavõtt oli järk kõrvalekalle tema tavalisest tujutõstvast toonist. Selle põhjustas asjaolu, et Kanada Covid-19 surmajuhtumite arv ületas äsja 10 000 piiri ja uute nakatunute kasv on hüppeline.

Dalhousie ülikooli riigiteaduste professor Lori Turnbull selgitas, et Trudeau kommentaarid näivad olevat pigem faktide kajastamine kui mingi kindel meediastrateegia. „Oleme teises laines. Ontario ja Quebec saavad eriti tugeva hoobi. See pole sugugi positsioon, kus ta [Trudeau] tahab olla. Ta on inimestega koos ja tunneb meie valu,“ sõnas Turnbull, lisades, et Kanada poliitilised juhid kasutavad kriisi tõttu otsekohest ja selget keelt.

Kanada valitsusjuht nentis, et ohus on talvepühade ajal toimuvad perekondlikud koosviibimised, vahendab The Guardian. Trudeau mainis, et tema kuueaastane poeg küsis hiljuti, kas Covid-19 kestab igavesti. Vaatamata süngele hinnangule pakkus Trudeau ka kerget positiivset nooti: „Me saame sellest üle. Vaktsiinid on silmapiiril ja taas saabub kevad ja suvi, mis on paremad kui talv.“

Sarnaselt paljude teiste riikidega suutis Kanada viiruse suve lõpuks kontrolli alla saada. Augustis tuvastati suuremates linnades vaid käputäis haigusjuhtumeid. Ent jahedamaks muutuvad ilmad ja saabuv talv on taas viiruse levikule hoo sisse andnud, mistõttu on olukord taas masendav.