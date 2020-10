Eesti uudised Liiga palju kartulit: hinnad on madalad, osa saaki jääbki põllule Asso Ladva , täna, 20:15 Jaga: M

GALERII

ODAV KRAAM: Kuigi saak on tänavu pigem korralik, on põllumehele kartuli eest makstav hind nigel. Foto: Aldo Luud

„Hinnad on aastate madalaimad, vanemad kolleegid ütlevad, et nad pole selliseid numbreid näinudki. Aga selline see põllumajandus on – üks aasta rõõmustab, teine aasta kisub nukraks,“ ütleb Harjumaal tegutseva ASi Sagro juhatuse esimees Aivar Tagasaar.