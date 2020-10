Maailm ÕL USAs | Trumpi poja kampaaniaüritus: miks juhatavad muidu särava esineja sisse nutulaulud? Greete Kõrvits, Michigan , täna, 18:48 Jaga: M

GALERII

ÕHTU STAAR: Donald Trump juunioril on kahtlemata kõnepidamise annet. Foto: AP/Scan

„Ahhaa, teie olete sealt Eesti ajalehest!“ Laua ääres askeldava neiu teadmised üritusele tulnud ajakirjaniku tausta kohta oleksid pidanud olema juba hoiatuseks, et rahvast on oodata kasinalt. Mina esialgu imetlen lihtsalt korraldustiimi liikme suurepärast mälu, või nii mulle tundub. Hiiglasliku spordihalli ukse taga oodates ei tea ma veel, et algamas on ootamatult tagasihoidliku osalusega õhtupoolik ääretult kummalise muusikavaliku, kuid üllatavalt hoogsa esinejaga: president Donald Trumpi vanima pojaga.