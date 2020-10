Kristi Saare | Pensioniks valmistumine võiks käia autopiloodil 

Kuigi investeerin raha ka pensionisüsteemiväliselt, panustan igal aastal maksimaalselt ka kolmandasse sambasse. Tulumaksutagastus on lihtsalt niivõrd võimas, et ise investeerides on raske sellisele boonusele vastu saada. Kui lisaks esimesele ja teisele sambale suuta ka võimalikult vara kolmandasse sambasse panustada, ja teha seda veel maksimaalses määras (15% brutotulust), siis ootab pensionile jäädes pea 70% sissetulek võrreldes tööeaga, ning see lubab juba palju lahedamalt ära elada.

Väldi suuri vigu pensionile jäämise eel

Kuigi pensionireformi tõttu on nüüd tekkinud võimalus raha sambast välja võtta, on raske rõhutada, kui suure augu see rahakotti lööb. Võib tunduda, et näiteks kodu sissemakseks raha väljavõtmine on mõistlik plaan, kuid see on tuleviku arvelt elamine.

Kui pensionisamba tühjendad, siis edaspidi samale säästutasemele jõudmine nõuab mitmekordset vaeva. Lihtsam oleks ajutiselt püksirihma korralikult pingutada, et pensionisüsteemiväliselt säästa, kui aastakümnetepikkuse mõjuga raha väljavõtmise otsus teha. Kuna liitintressi mõjul raha kahekordistub keskmiselt kaheksa kuni kümne aasta jooksul, siis ühekordselt samba tühjendamine tähendab, et tulevikus pead iga kümne aasta jooksul ise vähemalt kahekordse summa säästma, et neile, kes kogumist jätkasid, järele jõuda.

Kui 30selt jääb 100 eurot kuus säästudesse panemata, siis 40selt pead panustama juba 200 eurot kuus, 50selt aga juba 400 ning 60selt 800 eurot kuus, et saamata jäänud liitintressi mõjule järele jõuda. See reegel kehtib nii pensionisammastesiseselt kui -väliselt, mida hiljem säästma hakkad, seda rohkem peab vaeva nägema. Seega on 30ndates ja 40ndates kõige olulisem otsus võimalikult palju raha säästudesse lisaks panustada, isegi kui need summad tunduvad endale väiksed. Aega on kogumiseks 25–35 aastat, liitintress teeb oma töö!

Ideaalis käib pensioniks säästude kogumine autopiloodil nii kaua, kuni hakkab lähenema pensioniiga. Kui kogutud raha on võimalikult mõistlikku fondi pandud ja panustatud jooksvalt nii teise kui kolmandasse sambasse, siis rohkem ei olegi vaja vahepeal tegutseda! Parim säästunipp on püsikorralduse sõlmimine säästukontole, sest siis on vähem riski, et tekib ahvatlus vahepeal rahaga midagi muud teha.

Kui 60ndad uksele koputavad, tuleks hakata mõtlema raha kasutuselevõtmisele. Alustuseks väike ülevaade oma rahaasjadest – millised on pensionisüsteemivälised säästud? Kas on vaja kasutama hakata korraga nii teist kui kolmandat sammast? Lisaks on siinkohal vanus nii kaugel, et oma pensionivara tuleks koguda agressiivsest aktsiafondist pigem juba konservatiivsema sisuga võlakirjafondi. See vähendab riski, et just enne pensionile minekut börsikriis ajutiselt säästude väärtust oluliselt vähendaks.