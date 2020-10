Seisukoht | Las jooksevad, kus tahavad 

Käesoleva aasta juunis teatas Ühendkuningriigi kuningliku Holloway ülikooli raamatukogu, et Briti ühiskonnas strukturaalse rassismiga võitlemise nimel alustatakse raamatukogu dekoloniseerimise ja mitmekesistamisega. Rahvakeeli tähendab see, et Pipi Pikksuka neegrikuningast isa on ammugi unustatud lapsemäng. Kas tuleriidale hakkavad lendama Shakespeare’id, Goethed ja Günter Grassid? Kõik ikka seepärast, et mingi grupp isikuid teab täpselt, mida sa tohid kirjutada, öelda ja mõelda.