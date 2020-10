Eesti uudised Rahvaloendus tekitab keeleteadlastes tuska: „Emakeel on sedavõrd tähtis, et seda tuleks igal juhul eraldi küsida.“ Marvel Riik , täna, 16:55 Jaga: M

Eesti keele instituudi murdelingvist Jüri Viikberg loodab, et statistikaamet arvestab keeleteadlaste soovituste, et järgmise aasta rahvaküsitluses tuleks eralid küsida ka emakeele kohta. Kollaažis on näha loendusankeedi viimane mustand. Foto: Kollaaž (Eesti Rahvakultuuri Keskus / YouTube, statistikaamet, Andres Putting / Ekspress Meedia)

Akadeemikutele ja keeleuurijatele valmistab hämmastust teadmine, et statistikaamet plaanib järgmise aasta loendusega teha lõpu 1959. aastal alanud traditsioonile: emakeelt ei käsitleta loenduses omaette punktina, vaid seda küsitakse teiste keelte seas. „Emakeel on inimeste identiteedi seisukohast sedavõrd tähtis, et seda tuleks rahvaloendusel küsida igal juhul eraldi punktina,“ ütleb Eesti keele instituudi murdelingvist Jüri Viikberg.