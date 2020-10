Võitluskukk tappis õnnetul kombel Filipiinide politseiniku 

Ebatavaline õnnetus juhtus Põhja-Samara provintsis. Koroonapiirangute rikkumise tõttu korraldatud politseihaarangul osalenud korrakaitsja Christian Block üritas sündmuskohal üht võitluskukke kinni nabida, soovides lindu tõestusmaterjalina kaasa võtta. Õnnetuseks lõi rahmeldav kukk jala külge kinnitatud teraga vastu politseiniku reit. Selgus, et tera tabas mehe reiearterit ja Block suri verekaotusesse.

„See oli kahetsusväärne õnnetus ja halb õnn, mida ma ei suuda selgitada,“ mainis provintsi politseiülem Arnel Apud. Ta kinnitas, et ei suutnud uskuda, kui talle juhtunust teatati. „Esimest korda 25 politseis veedetud aasta jooksul kaotasin ma kolleegi võitluskuke terava kannuse tõttu,“ tõdes löödud Apud. Haaranguga seoses vahistati kolm inimest ja arestiti kaks võitluskukke.

Verine kukevõitlus on Filipiinidel populaarne vaatemäng, millega seoses liiguvad ringi suured rahasummad. Võitlus kahe kirju linnu vahel kestab tavaliselt surmani – heitlust teeb ohtlikumaks kuke jalgade külge kinnitatud teravad „kannused“. Ehkki kukevõitlused on riigis lubatud, keelati koroonapandeemiaga seoses muude spordi- ja kultuuriürituste kõrval ka need verised vaatemängud.