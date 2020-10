ÕL VIDEO | Lasnamäe vanad kolekioskid kaovad minevikku 

Linnaosavanem tõdeb, et kioskite likvideerimisel on kaks põhjust. "Esiteks, me teame, et sellised vanad paviljonid mõjutavad halvasti erinevate piirkondade inimeste turvatunnet. Need on väga head kohad, kus erinevad kohalikud asotsiaalid võivad koguneda ja kus tarvitatakse erinevad jooke. Mõnikord seal ka magatakse ja inimesed, kes siin elavad, ei pruugi end väga turvaliselt tunda," räägib Svet.