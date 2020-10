Austraalia võimud hävitasid maantee ehitusele ette jäänud aborigeenide püha puu 

Victoria osariigi aktivistide sõnul raiusid võimud esmaspäeval maha kohalike aborigeenide ehk Djab Wurrungi territooriumil asuva „suunapuu“, mille juures olid aborigeenide naised väidetavalt sünnitamas käinud. Paljud kohalikud elanikud mõistsid võimude teo hukka. „Mu süda on murtud ja ma ei saa eitada, et tunnen end reedetuna oma valitsuse poolt, kes endi sõnul tahtis meiega kokkuleppe saavutada,“ sõnas Victoria osariigi esimene aborigeeni päritolu senaator Lidia Thorpe.

Ametivõimud kaitsesid raiet ja maanteeprojekti, mis peaks nende arvates liiklusõnnetusi vähendama. Nad tõid puu hävitamise põhjenduseks asjaolu, et too polnud kaitsealuste objektide nimekirjas. Ametnike sõnul oli esmaspäeval hävitatud uhke võraga puu umbes 100 aastat vana, ent protestijad vaidlesid sellele vastu ja väitsid, et puu tõeline vanus on ligi 350 aastat, kirjutab BBC.