HUNT, KARU JA TEISED METSLOOMAD: Eesti pass saab uue looduslähedase kujunduse

Foto: Siseministeerium

„Osa turvaelementidest on silmaga nähtavad, osa sõrmedega kombatavad ning osa kontrollitavad üksnes erivalguses või luubiga,“ rääkis PPA identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eliisa Sau. Lisaks muutus ka materjal, millele passi kasutaja andmed kantakse. „Vahetasime turvapaberist isikuandmete lehe polükarbonaadi vastu, mis on kasutusel ka ID-kaartidel. See võimaldas kasutusele võtta täiendavaid turvaelemente,“ lisas ta.