EKRE esitab ERR-i nõukogu liikme kandidaadiks Anti Poolametsa 

„Rahvusringhäälingul on oluline roll eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisel. Ringhäälinguseaduse kohaselt tuleb hoolikalt jälgida poliitilise tasakaalustatuse nõuet. Muu hulgas rõhutab seadus ka seda, et rahvusringhäälingu eesmärk on väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit. Seaduses rõhutatakse ka tasakaalustatuse nõuet valimiste ajal ning enesestmõistetavalt tuleks seda järgida ka rahvahääletuse eelses debatis,“ ütles Poolamets erakonna pressiteates..

Anti Poolamets on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning 2010. aastal Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo-osakonna. Poolamets on aastaid tegutsenud õiguse ja ajaloo õppejõuna Sisekaitseakadeemias. Alates 2019. aastast on Anti Poolamets Riigikogu liige, kuuludes väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni.

EKRE endine ERR-i nõukogu liige Urmas Reitelmann loobus kohast pärast eelmise neljapäeva Facebooki postitust, milles nimetas "Ringvaate" saatejuhte Marko Reikopit ja Grete Lõbut sodomiitideks. Reede hommikuks oli Reitelmann postituse kustutanud.

Kui Reitelmann ütles nii esmaspäeval kui ka reedel, et teda mõisteti valesti ja ta mõtles sodoomia all homoseksuaalsust, siis Õhtuleht leidis faktikontrolli käigus ainult loomapilastusele viitavad tõlgendused.

ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann mõistis Reitelmanni avalduse hukka. „Seda hämmastavam, et eile koalitsioonipartnerid ja nende seas ka EKRE kirjutasid alla paberile, kus nad loobuvad edaspidi igasugusest vihakõnest. Seda nörritavam on sellist avaldust lugeda, mis on selgelt vihakõne,“ kommenteeris ta.

„See ei olnud ilusasti öeldud,“ võttis kokku EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak Urmas Reitelmanni sõnad „Ringvaate“ saatejuhtide suunal, kus nimetas neid sodomiitideks. „Urmas Reitelmann on oma postituse sotsiaalmeediast eemaldanud ja teatanud ka valmisolekust lahkuda ERRi nõukogust."