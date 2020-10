Itaalia uued koroonapiirangud viisid vägivaldsete rahutusteni 

Meeleavaldused puhkesid päeval, mil jõustusid Itaalia uued koroonapiirangud, mis on valitsuse vastus riigis taas hoogsalt levivale viirusele. Restoranid ja kohvikud peavad alates esmaspäevast uksed varem sulgema ning kinod, jõusaalid ja muud vabaajaasutused ei tohi üldse tegutseda. Itaalia võimud kardavad, et uute nakatumiste kiire lisandumine võib tekitada nädala või kahe jooksul haiglates ülerahvastatuse.

Alates reedest on Itaalias lisandunud pea igal ööpäeval umbes 20 000 uut nakatunut – see on kevadise lainega võrreldes (kui maksimaalne nakatunute arv jäi umbes 6500 inimese kanti) tunduvalt rohkem. Pandeemia puhkemisest saadik on Itaalias diagnoositud üle 542 000 haigusjuhtumi. Covid-19 on põhjustanud riigis sama ajaga ligi 38 000 surma.